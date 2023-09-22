Президент Украины Владимир Зеленский в этом году пообещал вернуть Бахмут (Артёмовск), а также Соледар. Но самое главное — взять Токмак. Об этом сообщает инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в украинской делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Именно эти города считаются важными для Украины: первые два символические, а Токмак — стратегический, чтобы начать весенние контрнаступление на Мелитополь, отметили аналитики.
Ранее военный эксперт Борис Рожин объяснил заявление Зеленского про "захват Артёмовска" попыткой прикрыть провал летнего наступления.
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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.