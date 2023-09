Президент Украины Владимир Зеленский в этом году пообещал вернуть Бахмут (Артёмовск), а также Соледар. Но самое главное — взять Токмак. Об этом сообщает инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в украинской делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.