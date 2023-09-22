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Рожин: заявление Зеленского про "захват Артёмовска" — попытка прикрыть провал летнего наступления

1:25
Мир

Заявление президента Украины Владимира Зеленского про "захват Артёмовска (Бахмута) и ещё двух городов" до конца года — это попытка прикрыть провал оперативно-стратегических целей летнего наступления, предусматривающего захват Токмака, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и так далее. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Рожин: заявление Зеленского про "захват Артёмовска" — попытка прикрыть провал летнего наступления
Фото: CreativeCommons

Он отметил, что теперь, когда всем стало очевидно, что эти планы рухнули, киевское руководство пытается прикрыть провал предыдущих спешно свёрстанными новыми.

Продолжение наступления, а, вернее, организация нового в прежней оперативной группировке, направлено на то, чтобы попытаться добиться желаемых США оперативных результатов, которые покажут, что помощь была не зря, объяснил аналитик.

По его мнению, ВСУ могут попытаться либо продолжить попытки прорваться к Токмаку, либо же попытаться организовать наступление в направлении Сватово-Кременная. Однако сделать это, с учётом существенного исчерпания оперативных резервов, а также приближения распутицы, будет проблематично.

"Вся эта болтовня про новое наступление, должна отвлечь внимание от летней катастрофы ВСУ, Так что процентами потенциального успеха в Киеве навряд ли были сильно озабочены", — заключил эксперт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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