Польские власти надеются, что Вашингтон вмешается в зерновой спор Варшавы и Киева, чтобы "охладить горячие украинские головы". Об этом сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.
Дипломат заявил о необходимости завершить зерновой конфликт с Украиной. По его словам, Киев должен прекратить распространять "злосчастные" высказывания.
"Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы", — отметил Мулярчик в эфире RMF FM.
Он назвал политику президента Украины Владимира Зеленского по отношению к Варшаве нечестной. При этом дипломат добавил, что выразился деликатно.
Ранее польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, грозящим утопить своих помощников.
На фоне споров по зерновому вопросу Варшава объявила о прекращении поставок техники Киеву. Как пояснил премьер Польши Матеуш Моравецкий, страна займётся вооружением собственных войск.
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