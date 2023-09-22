Hill: для контрнаступления ВСУ "тикают часики" из-за непогоды

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Как только осень вступит в свои права и начнётся сезон дождей с заморозками, Россия получит преимущество на поле боя, заявил аналитик Брэд Дресс.

Фото: newsweek.com

По его мнению, для контрнаступления ВСУ "тикают часики".

"Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды", — написал обозреватель в статье для Hill.

У ВСУ неподходящая военная техника для межсезонья. Как только на поле боя образуется распутица, "мяч окажется" на стороне России, резюмировал обозреватель.