Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаффер: Зеленскому было неинтересно, что говорил Байден в ООН — "Пытался удержать буррито"
Журналист Репке: Путину остаётся "сложа руки" ждать краха Запада из-за Украины
РПЦ выразила протест в связи с высылкой из Болгарии ее представителей
Британия усложняет визовые правила для россиян
Аэрофлот усложняет жизнь опаздывающим на рейсы пассажирам
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Гонконг
Байден потерялся и дважды рассказал одну и ту же историю
В России разработали очередной аналог ChatGPT
Ливан заявил о дружеских отношениях с Россией

"Главком": на Западе разыгрывают "украинскую карту" в негативном для Киева свете

0:44
Мир

Западные и европейские политики разыгрывают "украинскую карту" в негативном для Киева свете в ходе предвыборной гонки, заявил обозреватель из Незалежной Виктор Балога.

"Главком": на Западе разыгрывают "украинскую карту" в негативном для Киева свете
Фото: Openverse

Киеву стоило бы задуматься о собственных интересах, прежде чем "отчитывать" партнёров, считает аналитик.

"Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают "украинскую карту" в негативном для нас контексте — это говорит о серьёзных проблемах нашей внешней политики", — заявил он в статье для издания "Главком".

Как подчеркнул аналитик, Украина проигрывает битву за мнения, кроме того, в свете подобных событий Киев рискует потерять западную поддержку, что станет катастрофой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова

Александре Пахмутовой было сложно сдерживать эмоции на похоронах у гроба Добронравова.

Александра Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Николая Добронравова
Онколог Гадзиян назвал три продукта, которые вызывают быстрое размножение раковых клеток
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
После смерти актёра Гришечкина остаётся неизвестной судьба его собаки
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Княгиня Ливен: "русская барыня — женщина-победитель" Сергей Лебедев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин
Лавров подвергся выговору со стороны США в Совбезе ООН
Боевик ВСУ показал оператору дрона оскорбительный жест и поплатился
Зеленскому предложили неожиданный способ вернуться к границам 1991 года
Зеленскому предложили неожиданный способ вернуться к границам 1991 года
Последние материалы
РПЦ выразила протест в связи с высылкой из Болгарии ее представителей
Британия усложняет визовые правила для россиян
Аэрофлот усложняет жизнь опаздывающим на рейсы пассажирам
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Гонконг
Байден потерялся и дважды рассказал одну и ту же историю
Эксперт рассказала, как отрастить длинные ногти
В России разработали очередной аналог ChatGPT
Ливан заявил о дружеских отношениях с Россией
Эксперт развеял мифы о пальмовом масле
Появились кадры с места расстрела российских миротворцев в Нагорном Карабахе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников