"Главком": на Западе разыгрывают "украинскую карту" в негативном для Киева свете

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Западные и европейские политики разыгрывают "украинскую карту" в негативном для Киева свете в ходе предвыборной гонки, заявил обозреватель из Незалежной Виктор Балога.

Фото: Openverse

Киеву стоило бы задуматься о собственных интересах, прежде чем "отчитывать" партнёров, считает аналитик.

"Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают "украинскую карту" в негативном для нас контексте — это говорит о серьёзных проблемах нашей внешней политики", — заявил он в статье для издания "Главком".

Как подчеркнул аналитик, Украина проигрывает битву за мнения, кроме того, в свете подобных событий Киев рискует потерять западную поддержку, что станет катастрофой.