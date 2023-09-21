Тысячи протестующих в Ереване начали движение по центральным улицам

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Несколько тысяч участников акции протеста в Ереване покинули площадь Республики, где находится здание правительства, и начали двигаться в разные направления по близлежащим улицам.

Фото: openverse

Лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян, завершая митинг на центральной площади, призвал блокировать автомобильное движение на улицах, сообщает ТАСС.

Участники протеста требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна в свете событий в Нагорном Карабахе. Процессия проходит без происшествий, на улицах видно небольшое количество правоохранителей.

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