Политолог Светов: Владимир Зеленский хотел убедить ООН принять резолюцию против России

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Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее в ООН выдвинул нереалистичные требования для завершения конфликта. Политик с помощью выступления поставил перед собой задачу убедить организацию принять резолюцию против России. О целях украинского лидера рассказал Телеканалу "360" политолог Юрий Светов.

Фото: CreativeCommons

По его словам, Зеленский хотел повлиять на общественное мнение. Эксперт напомнил, что 26 сентября начнётся суд, где будет рассматриваться иск Украины против России.

"Смысл в том, чтобы эта Генеральная Ассамблея традиционно приняла резолюцию, осуждающую Россию. <…> И он (Зеленский — Прим. Ред.), конечно, пытается повлиять на мировое сообщество в том плане, чтобы осудить Россию", — отметил политолог.

Светов добавил, что украинский лидер не был единственным, кто во время ГА ООН занял антироссийскую позицию. Например, канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на полупустой зал, сделал резкие высказывания против президента России Владимира Путина.

"Поэтому голос Зеленского — голос в том хоре, который звучит, поэтому не важно, сколько людей в зале сидят. Главное, какая картинка будет", — указал специалист.

Политолог также отметил, что гораздо более важным событием стала встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"И сегодня, между прочим, тоже такие любопытные моменты, что Зеленский встречается с Байденом в Вашингтоне — раз. А второе, что Зеленский и новый министр обороны Умеров якобы посещают Пентагон. Вот это гораздо важнее того, сколько людей было в зале", — заключил Светов.