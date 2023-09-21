Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые курорты Северного Кавказа введут систему "всё включено"
SHAMAN: "Мы с женой официально "расчехлились"
В России был установлен новый рекорд размера среднестатистического автокредита
NBC: Зеленскому не разрешили выступить перед конгрессом США
Родственник погибшего из-за предателя Кузьминова военного заявил, что "просто расстрелял бы его"
На горе Казбек в Северной Осетии 11 альпинистов оказались под камнями
Искусство выживания: как действовать, если ребенок потерялся в лесу
JSMT: психологи назвали 14 причин, из-за которых порнография может довести пару до разрыва
Востоковед: Пашинян солгал, антироссийские настроения в Армении зашкаливают

Политолог Светов: Владимир Зеленский хотел убедить ООН принять резолюцию против России

1:51
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее в ООН выдвинул нереалистичные требования для завершения конфликта. Политик с помощью выступления поставил перед собой задачу убедить организацию принять резолюцию против России. О целях украинского лидера рассказал Телеканалу "360" политолог Юрий Светов.

Политолог Светов: Владимир Зеленский хотел убедить ООН принять резолюцию против России
Фото: CreativeCommons

По его словам, Зеленский хотел повлиять на общественное мнение. Эксперт напомнил, что 26 сентября начнётся суд, где будет рассматриваться иск Украины против России.

"Смысл в том, чтобы эта Генеральная Ассамблея традиционно приняла резолюцию, осуждающую Россию. <…> И он (Зеленский — Прим. Ред.), конечно, пытается повлиять на мировое сообщество в том плане, чтобы осудить Россию", — отметил политолог.

Светов добавил, что украинский лидер не был единственным, кто во время ГА ООН занял антироссийскую позицию. Например, канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на полупустой зал, сделал резкие высказывания против президента России Владимира Путина.

"Поэтому голос Зеленского — голос в том хоре, который звучит, поэтому не важно, сколько людей в зале сидят. Главное, какая картинка будет", — указал специалист.

Политолог также отметил, что гораздо более важным событием стала встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"И сегодня, между прочим, тоже такие любопытные моменты, что Зеленский встречается с Байденом в Вашингтоне — раз. А второе, что Зеленский и новый министр обороны Умеров якобы посещают Пентагон. Вот это гораздо важнее того, сколько людей было в зале", — заключил Светов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь

Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.

Медики описали пять типичных черт алкоголика
Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолёт
Стало известно о вылете медицинского самолёта из Москвы в Германию
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Княгиня Ливен: "русская барыня — женщина-победитель" Сергей Лебедев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин
Удар по МиГ-29 ВСУ назван дебютом российского БПЛА "Ланцет". Почему это лучший дрон ВС РФ?
Сто раз пожалела: актриса Дарья Мороз недовольна своей игрой на съемках сериала "Секс. До и после"
В боях в Нагорном Карабахе убили мэра города Мартуни
В боях в Нагорном Карабахе убили мэра города Мартуни
Последние материалы
На горе Казбек в Северной Осетии 11 альпинистов оказались под камнями
Искусство выживания: как действовать, если ребенок потерялся в лесу
JSMT: психологи назвали 14 причин, из-за которых порнография может довести пару до разрыва
Востоковед: Пашинян солгал, антироссийские настроения в Армении зашкаливают
Шурыгин: конфликт между Дудой и Зеленским является частью плана Польши по захвату Западной Украины
Возбуждено уголовное дело по факту падения самолёта в Пензенской области
Футболист Федор Смолов и блогер Карина Истомина впервые станут родителями
Матвийчук: Зеленский сейчас между жизнью и смертью, президент никогда не будет способен на перемирие
Депутат Матвеев рассказал, что в столовой Госдумы можно пообедать за 500 рублей
В Красноярске от неустановленной инфекции умер первоклассник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников