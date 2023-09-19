В Госдуме РФ оценили выступление Зеленского на Генассамблее: позор для ООН

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на площадке Генассамблеи стало позором для ООН, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Фото: CreativeCommons

По его словам, площадка ООН создана для диалога и медиатора в качестве решения вопросов, но её превратили в место для "дрязг".

"В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки", — заявил Шеремет РИА Новости.

Он уточнил, что сейчас ООН "захвачена" Вашингтоном, который преследует лишь собственные цели. Как подчеркнул депутат, необходимо реформировать организацию, иначе она так и останется "лоббистом" США.