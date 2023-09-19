Выступление президента Украины Владимира Зеленского на площадке Генассамблеи стало позором для ООН, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, площадка ООН создана для диалога и медиатора в качестве решения вопросов, но её превратили в место для "дрязг".
"В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки", — заявил Шеремет РИА Новости.
Он уточнил, что сейчас ООН "захвачена" Вашингтоном, который преследует лишь собственные цели. Как подчеркнул депутат, необходимо реформировать организацию, иначе она так и останется "лоббистом" США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.