Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) показал оператору российского FPV-дрона "Владлен Татарский" ("ВТ-40") неприличный жест и сразу был наказан за это. Кадры применения беспилотника в зоне СВО опубликованы в Telegram-канале "Судоплатов".
Всушник, находившийся в окопе, заметил, вероятно, дрон в воздухе и решил побравировать на камеру. После этого он поспешил в укрытие, но оно его не спасло. Дрон "ВТ-40" влетел точно под настил и уничтожил противника.
FPV-дрон был назван в честь военкора Владлена Татарского, так как погибший в результате теракта репортёр принимал активное участие в проекте его разработки.
Ранее военные РФ обнаружили планшет боевика националистического батальона ВСУ с фотографиями на фоне фашистской свастики.
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