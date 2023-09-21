Российские военные во время боёв на Запорожском направлении обнаружили планшет боевика "Азова"* с фотографиями на фоне фашистской свастики. Об этом сообщает RT.
Как оказалось, устройство принадлежало 19-летнему украинцу Владимиру Полуносову. На планшете было установлено программное обеспечение "Крапива", которое используется для нанесения на карту боевой обстановки, и личный аккаунт в Google.
Там "азовец"* хранил в облаке снимки, на которых он вместе с другими членами нацбата и их девушками фотографируется на фоне нацистских эмблем, флагов, и зигует.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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