Саудовский принц спрогнозировал "войну со всем миром" в случае ядерного удара

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Если какая-либо страна решится на ядерный удар, её ждёт вооружённый конфликт со всем миром. Об этом сообщил саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман.

Фото: Openverse

Он призвал не допустить того, чтобы мировое сообщество столкнулось с "ещё одной Хиросимой". Бен Салман выразил беспокойство в связи с тем, что Иран может стать владельцем ядерных вооружений. При таком сценарии Саудовская Аравия тоже должна будет получить подобное оружие, уточнил принц.

"Использование ядерного оружия любым государством будет означать, что оно ведёт войну с остальным миром", — подчеркнул бен Салман в беседе с Fox News.

Ранее политолог Макс Абрамс заявил, что Вашингтон предпринимает попытки развязать ядерное противостояние на Украине. По его мнению, США и их партнёры по НАТО забыли об осторожности в зоне конфликта. Поставки систем ATACMS на Украину могут стать "ядерным вызовом", считает эксперт.