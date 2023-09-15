Newsweek: США делают всё, чтобы развязать на Украине ядерный конфликт

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То, как ведут себя США на Украине, вполне может стать причиной ядерного противостояния. В этом уверен профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт обратил внимание, что США и другие члены НАТО потеряли всякое представление об осторожности на Украине. Политолог напомнил, что в Белом доме теперь одобряют передачу Киеву такого оружия, которое раньше даже боялись рассматривать в качестве военной помощи, дабы не спровоцировать эскалацию конфликта: ПВО Patriot, танки Abrams, кассетные снаряды и истребители F-16.

А передача Киеву систем ATACMS может стать "последней каплей", считает эксперт, которого цитирует Newsweek.

"Новая мантра (у западных союзников Украины — Прим. ред.), кажется, звучит так: мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой", — заключил Абрамс.