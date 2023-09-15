То, как ведут себя США на Украине, вполне может стать причиной ядерного противостояния. В этом уверен профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс.
Эксперт обратил внимание, что США и другие члены НАТО потеряли всякое представление об осторожности на Украине. Политолог напомнил, что в Белом доме теперь одобряют передачу Киеву такого оружия, которое раньше даже боялись рассматривать в качестве военной помощи, дабы не спровоцировать эскалацию конфликта: ПВО Patriot, танки Abrams, кассетные снаряды и истребители F-16.
А передача Киеву систем ATACMS может стать "последней каплей", считает эксперт, которого цитирует Newsweek.
"Новая мантра (у западных союзников Украины — Прим. ред.), кажется, звучит так: мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой", — заключил Абрамс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.