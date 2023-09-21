На Купянском направлении психически больной мобилизованный из Харькова расстрелял сослуживцев, у мужчину выявили шизофрению. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.
По его словам, украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства троих и ранения пяти военнослужащих 14-й бригады вооружённых сил Украины.
Отмечается, что 18 сентября мобилизованный боец открыл хаотичный огонь из автомата по сослуживцам. Выяснилось, что он страдает шизофренией, однако несмотря на это мужчину мобилизовали.
Обострение у него началось после воздушного удара ВС РФ. Власти теперь выясняют, кому пришло в голову мобилизовать человека, состоявшего на психиатрическом учёте.
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