Украинские Telegram-каналы сообщают о результатах массированного удара России по военным объектам ВСУ в ночь на 21 сентября. По их данным, в городе Черкассы поражено здание гостиницы, в которой находились иностранные наёмники. Информация предварительная.
Власти заявляют пока о 23 пострадавших в результате удара. При этом место дислокации боевиков ВСУ называется "объектом социальной инфраструктуры".
Воздушная тревога в четверг утром звучала во многих областях Украины, в том числе в Киеве. Минобороны РФ пока официальных заявлений на этот счёт не делало.
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Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.