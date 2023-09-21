В Черкассах поражено здание гостиницы с иностранными наёмниками

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Украинские Telegram-каналы сообщают о результатах массированного удара России по военным объектам ВСУ в ночь на 21 сентября. По их данным, в городе Черкассы поражено здание гостиницы, в которой находились иностранные наёмники. Информация предварительная.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Власти заявляют пока о 23 пострадавших в результате удара. При этом место дислокации боевиков ВСУ называется "объектом социальной инфраструктуры".

Воздушная тревога в четверг утром звучала во многих областях Украины, в том числе в Киеве. Минобороны РФ пока официальных заявлений на этот счёт не делало.