Запорожский политик Владимир Рогов предложил Украине неожиданный способ вернуться к "границам 1991 года". Он считает, что сделать это можно, войдя в состав России в качестве нового округа.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне на заседании Совбеза ООН заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение войск РФ, включая Черноморский флот со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года".
Рогов согласился с тем, что Украине пора вернутся к прежним границам, отметив, что только к тем, когда она была в составе Советского Союза. По мнению политика, в составе Российской Федерации после освобождения всего постукраинского пространства от власти националистов вполне может появиться новый федеральный округ.
"Зеленский, ставя условия по прекращению боевых действий, не смог "обновить репертуар" для выступления в ООН", — добавил Рогов в беседе с РИА Новости.
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