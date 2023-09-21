Рогов предложил Украине способ вернуться к границам 1991 года, войдя в состав РФ

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Запорожский политик Владимир Рогов предложил Украине неожиданный способ вернуться к "границам 1991 года". Он считает, что сделать это можно, войдя в состав России в качестве нового округа.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне на заседании Совбеза ООН заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение войск РФ, включая Черноморский флот со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года".

Рогов согласился с тем, что Украине пора вернутся к прежним границам, отметив, что только к тем, когда она была в составе Советского Союза. По мнению политика, в составе Российской Федерации после освобождения всего постукраинского пространства от власти националистов вполне может появиться новый федеральный округ.

"Зеленский, ставя условия по прекращению боевых действий, не смог "обновить репертуар" для выступления в ООН", — добавил Рогов в беседе с РИА Новости.