Запорожский политик Владимир Рогов предложил Украине неожиданный способ вернуться к "границам 1991 года". Он считает, что сделать это можно, войдя в состав России в качестве нового округа.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.