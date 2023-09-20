Администрация президента США Джо Байдена в открытую требует от Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Кремлём и заморозить военные действия на Украине с ноября. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на собственные источники в делегации Киева в Америке.
Аналитики пишут, что офис президента такого давления на Зеленского не ожидал и теперь пытается вывести ситуацию в нейтральное русло, чтобы Украина могла продолжить боевые действия.
Ранее сообщалось, что Зеленский не стал дожидаться выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова и покинул зал заседаний Совбеза ООН.
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