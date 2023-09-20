Украинский лидер Владимир Зеленский не стал дожидаться выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он ушёл из зала заседаний Совета Безопасности ООН, где проходит встреча по Украине, сообщает ТАСС.
Ранее Зеленский предложил рассмотреть свой "мирный план", который предусматривает полный вывод российских войск и возврат на границы 1991 года.
Заседание с участием Зеленского постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал спектаклем, отметив, что порядок работы организации нарушается в угоду одной делегации.
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