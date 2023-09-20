Зеленский не стал дожидаться выступления Лаврова и покинул зал заседаний Совбеза ООН

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский не стал дожидаться выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он ушёл из зала заседаний Совета Безопасности ООН, где проходит встреча по Украине, сообщает ТАСС.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Ранее Зеленский предложил рассмотреть свой "мирный план", который предусматривает полный вывод российских войск и возврат на границы 1991 года.

Заседание с участием Зеленского постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал спектаклем, отметив, что порядок работы организации нарушается в угоду одной делегации.