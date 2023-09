Украинский лидер Владимир Зеленский не стал дожидаться выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он ушёл из зала заседаний Совета Безопасности ООН, где проходит встреча по Украине, сообщает ТАСС.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.