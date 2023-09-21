Украинский президент Владимир Зеленский во время Совбеза ООН озвучил два условия, которые, по его мнению, должна выполнить Россия для урегулирования вооружённого конфликта.
Руководитель Украины выдвинул следующие требования к российской стороне:
"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат", — подчеркнул Зеленский.
Как пояснил украинский президент, если Москва выполнит требования Киева, боевые действия прекратятся.
Ранее стало известно, что Зеленский проигнорировал выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ООН. Постпред России при организации Василий Небензя назвал заседание с участием главы Украины "спектаклем".
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