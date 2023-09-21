Зеленский: Россия должна выполнить два условия для завершения конфликта

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Украинский президент Владимир Зеленский во время Совбеза ООН озвучил два условия, которые, по его мнению, должна выполнить Россия для урегулирования вооружённого конфликта.

Фото: CreativeCommons

Руководитель Украины выдвинул следующие требования к российской стороне:

Вывод ВС РФ с территорий в пределах украинского государства 1991 года; Исключительная экономическая зона в Керченском проливе, Чёрном и Азовском морях должна быть возвращена Украине.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат", — подчеркнул Зеленский.

Как пояснил украинский президент, если Москва выполнит требования Киева, боевые действия прекратятся.

Ранее стало известно, что Зеленский проигнорировал выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ООН. Постпред России при организации Василий Небензя назвал заседание с участием главы Украины "спектаклем".