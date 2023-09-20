Баширов: США считают украинцев "своими папуасами"

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Американские СМИ уже прямо сказали, что в преддверии приезда Госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину по рынку в Константиновке ударили сами же ВСУ.

Фото: Openverse

Раньше США вместе с Киевом в один голос бы кричали, что ракета российская. А на вопрос, что изменилось, и не начинают ли готовить почву для манёвра, сливая Украину, американцы, в беседе с Pravda.Ru ответил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

"На самом деле ничего не изменилось. Просто мы с вами часто находимся в определенном заблуждении относительно того, что все американские СМИ продажные, что все журналисты являются сотрудниками Госдепа. Но это не так. На самом деле, внутри Америки очень сложная внутриполитическая борьба. Понятно, что в фокусе стоят выборы президента США. Это первая история. Во-вторых, то, что произошло в Константиновке, это трагическая случайность, в результате которой пострадали невинные украинские граждане. Они же не военные там, живут своей жизнью. Но это все стало следствием тех экспериментов, которые проводят украинский режим в той части тех вооружений, которые у них остались со времен СССР: они переделывают ракеты", — отметил аналитик.

По его словам, если ракету "земля-воздух" они пытаются переделать в ракету "земля-земля", то там требуются изменения конструкционных особенностей в части аэродинамики, в части электроники, датчиков.

На самом деле, вот таких случаев, когда ракеты летят не туда или сбиваются с курса и падают, их очень много, подчеркнул обозреватель. А этот случай вопиющий, потому что ракета упала в населенном пункте, который контролируется украинскими властями. И, соответственно, там погибло огромное количество гражданских.

"Эти ракеты падают. Просто иногда падают в поле, иногда падают на украинские военные части. Но это скрывается. А вот здесь оказалось, что журналисты The New York Times заинтересовались этой темой. Обратите внимание, статью подписали несколько человек. Там тоже существует определенный страх, то есть они подстраховались. Плюс собрано огромное количество свидетельских показаний, видео. Это абсолютно доказанный факт, что это украинская ракета, и она упала на гражданских", — говорит Баширов.

Почему они об этом написали? Эти журналисты ориентированы в большей степени на Республиканскую партию, какие-то свои редакционные предпочтения. И, соответственно, второе, им препятствовали. Ни один журналист, какой бы заказ у него там не был, не любит, когда на него давят, тем более какие-то марионеточные власти. Они же считают украинский режим своими папуасами. У них отношение очень критичное к Киеву. Поэтому когда начали пытаться скрыть, они пошли просто наперекор: они собрали огромное количество доказательств, но при этом они подписали это вдевятером, сказал эксперт.

"Однако тут есть одно определенное обстоятельство. Помимо того, что они зафиксировали, что это ракета украинская, тем не менее, добавили свои традиционные мантры, что ракета украинская, но виноваты во всем русские. Поэтому там с точки зрения контента обвинения нас в виде вывода. Там ничего не изменилось. Но там очень много граждан, которые всё чувствуют, понимают, откуда корни этого военного конфликта. Поэтому нужно эту информацию распространять. И то, что вы сейчас эти вопросы задаете, какое-то количество людей это прочитает на Украине и поймут, что наш тезис о том, что США собираются воевать до последнего украинца — это не пропаганда, это правда", — подытожил Баширов.