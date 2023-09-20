Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томские создали лекарство от рака простаты
HerBeauty.co проанализировал причины отказа от материнства
В России предложили ввести пожизненное ограничение свободы педофилов
Почему США тянут с поставкой танков "Абрамс": пусть горят "Леопарды"
Газовик Милованов назвал возможную причину взрыва газа в Балашихе
Четыре способа помогут повысить уровень тестостерона у мужчины
Драка среди футболистов "Манчестер Юнайтед" после поражения в матче с "Брайтоном"
Рогов: в этот раз приезд Зеленского в США уже не вызвал былого восторга и рукоплесканий
В Китае составили рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками

Баширов: США считают украинцев "своими папуасами"

3:56
Мир

Американские СМИ уже прямо сказали, что в преддверии приезда Госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину по рынку в Константиновке ударили сами же ВСУ.

Баширов: США считают украинцев "своими папуасами"
Фото: Openverse

Раньше США вместе с Киевом в один голос бы кричали, что ракета российская. А на вопрос, что изменилось, и не начинают ли готовить почву для манёвра, сливая Украину, американцы, в беседе с Pravda.Ru ответил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

"На самом деле ничего не изменилось. Просто мы с вами часто находимся в определенном заблуждении относительно того, что все американские СМИ продажные, что все журналисты являются сотрудниками Госдепа. Но это не так. На самом деле, внутри Америки очень сложная внутриполитическая борьба. Понятно, что в фокусе стоят выборы президента США. Это первая история. Во-вторых, то, что произошло в Константиновке, это трагическая случайность, в результате которой пострадали невинные украинские граждане. Они же не военные там, живут своей жизнью. Но это все стало следствием тех экспериментов, которые проводят украинский режим в той части тех вооружений, которые у них остались со времен СССР: они переделывают ракеты", — отметил аналитик.

По его словам, если ракету "земля-воздух" они пытаются переделать в ракету "земля-земля", то там требуются изменения конструкционных особенностей в части аэродинамики, в части электроники, датчиков.

На самом деле, вот таких случаев, когда ракеты летят не туда или сбиваются с курса и падают, их очень много, подчеркнул обозреватель. А этот случай вопиющий, потому что ракета упала в населенном пункте, который контролируется украинскими властями. И, соответственно, там погибло огромное количество гражданских.

"Эти ракеты падают. Просто иногда падают в поле, иногда падают на украинские военные части. Но это скрывается. А вот здесь оказалось, что журналисты The New York Times заинтересовались этой темой. Обратите внимание, статью подписали несколько человек. Там тоже существует определенный страх, то есть они подстраховались. Плюс собрано огромное количество свидетельских показаний, видео. Это абсолютно доказанный факт, что это украинская ракета, и она упала на гражданских", — говорит Баширов.

Почему они об этом написали? Эти журналисты ориентированы в большей степени на Республиканскую партию, какие-то свои редакционные предпочтения. И, соответственно, второе, им препятствовали. Ни один журналист, какой бы заказ у него там не был, не любит, когда на него давят, тем более какие-то марионеточные власти. Они же считают украинский режим своими папуасами. У них отношение очень критичное к Киеву. Поэтому когда начали пытаться скрыть, они пошли просто наперекор: они собрали огромное количество доказательств, но при этом они подписали это вдевятером, сказал эксперт.

"Однако тут есть одно определенное обстоятельство. Помимо того, что они зафиксировали, что это ракета украинская, тем не менее, добавили свои традиционные мантры, что ракета украинская, но виноваты во всем русские. Поэтому там с точки зрения контента обвинения нас в виде вывода. Там ничего не изменилось. Но там очень много граждан, которые всё чувствуют, понимают, откуда корни этого военного конфликта. Поэтому нужно эту информацию распространять. И то, что вы сейчас эти вопросы задаете, какое-то количество людей это прочитает на Украине и поймут, что наш тезис о том, что США собираются воевать до последнего украинца — это не пропаганда, это правда", — подытожил Баширов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова

В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В возрасте 40 лет скончался актёр театра и кино Алексей Янин
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
Капитуляция Нагорного Карабаха — поражение России Любовь Степушова Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики" Олег Володин На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты Михаил Челноков
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
"Хана "Ибрагиму!" - недошедший в Турцию сухогруз взорван у берегов Крыма
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Последние материалы
В Китае составили рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками
Баширов: США считают украинцев "своими папуасами"
Эксперт: сейчас лучшее время для покупки автомобиля
Собчак согласилась на интервью с Моргенштерном*
Магазины Apple во Франции объявили забастовку в день выхода iPhone 15
Врач Романенко объяснила причины усталости после утреннего пробуждения
Зеленский признался, что сомневается в возможности ВСУ преуспеть в контрнаступлении
Уголовное дело предателя Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ
Медики описали пять типичных черт алкоголика
Российские туристы готовы отправиться в Иран: цены и популярность направления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников