Глава Европейского парламента Жозеп Боррель поставил перед украинским президентом Владимиром Зеленским нереальную задачу.

Украина должна победить Россию на поле боя, отметил евродипломат.

Но в действительности речь идет о катастрофически тяжёлой участи для украинцев, рассказал "Царьграду" эксперт Владимир Корнилов.

"Есть страны, которые, действительно, призывают к диалогу, чтобы искать какие-то пути для переговоров. Но, как цитировал на днях Сергей Лавров Борреля, он поставил задачу победы над РФ на поле боя. Хотя на самом деле мы все понимаем, что речь идёт, скорее, не о победе над Россией, а о войне до последнего украинца", — подытожил обозреватель.