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Депутат Белик: Эрдоган дал сигнал Западу, что Россия не отдаст Крым

1:10
Мир

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснил западным странам, что Москва никогда не откажется от Крымского полуострова, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Депутат Белик: Эрдоган дал сигнал Западу, что Россия не отдаст Крым
Фото: openverse

По его словам, западный истеблишмент уже давно обсуждает неспособность Украины захватить Крым. Эрдоган впервые публично сказал об этом, уточнил парламентарий.

"Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны", — отметил депутат в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Крымский полуостров, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области останутся в составе РФ, несмотря на планы Киева. Как пояснил парламентарий, Россия продолжит обеспечивать защиту этих регионов.

Ранее Эрдоган в эфире PBS сообщил, что у Киева нет шансов на захват Крыма. Помимо этого, он подчеркнул: конфликт на Украине будет длиться ещё долго, поскольку каких-либо перспектив для мирного урегулирования сейчас не наблюдается.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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