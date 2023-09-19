Президент Турции Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим

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Украинский конфликт затянется на долгий срок, в ближайшее время он точно не завершится. Такое мнение выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото: Openverse

Как пояснил президент Турции, руководитель РФ Владимир Путин стремится к скорейшему окончанию боевых действий. Он добавил, что верит словам российского лидера.

"Совершенно очевидно, что этот конфликт будет длиться долго и закончится не скоро", — подчеркнул Эрдоган в беседе с PBS.

Ранее глава Турции заявил, что не видит на горизонте никаких перспектив мира на Украине. Как напомнил политик, с самого начала конфликта Анкара пытается наладить диалог между Москвой и Киевом, а также регулярно призывает к возобновлению мирных переговоров. Он считает, что в этом противостоянии победителей не может быть.

Ранее Путин спрогнозировал, когда Киев сядет за стол переговоров. По его мнению, это случится после того, как ВСУ израсходуют все резервы.