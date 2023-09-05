Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не наблюдает на горизонте никаких перспектив мирного урегулирования украинского конфликта.
Эрдоган напомнил, что Турция с самого начала конфликта на Украине старалась помочь наладить диалог между двумя сторонами, и помочь им решить вопросы дипломатическим путём.
"Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", — сказал Эрдоган представителям СМИ, возвращаясь из Сочи на самолёте.
Турецкий лидер напомнил, что в военном противостоянии не может быть победителей, и подтвердил готовность к помощи в организации переговоров, если одна из сторон изъявит такое желание.
Эрдоган заверил, что его страна продолжит быть посредником в вопросах, касающихся обмена пленными или связанных с ЗАЭС. Президент Турции выразил надежду, что противостояние, причиняющее страдания обеим сторонам, скоро закончится, а наступивший мир будет "прочным и справедливым".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.