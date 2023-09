Your browser does not support the audio element.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не наблюдает на горизонте никаких перспектив мирного урегулирования украинского конфликта.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.