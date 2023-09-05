Эрдоган признался, что не видит на горизонте никаких перспектив мира на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не наблюдает на горизонте никаких перспектив мирного урегулирования украинского конфликта.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Эрдоган напомнил, что Турция с самого начала конфликта на Украине старалась помочь наладить диалог между двумя сторонами, и помочь им решить вопросы дипломатическим путём.

"Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", — сказал Эрдоган представителям СМИ, возвращаясь из Сочи на самолёте.

Турецкий лидер напомнил, что в военном противостоянии не может быть победителей, и подтвердил готовность к помощи в организации переговоров, если одна из сторон изъявит такое желание.

Эрдоган заверил, что его страна продолжит быть посредником в вопросах, касающихся обмена пленными или связанных с ЗАЭС. Президент Турции выразил надежду, что противостояние, причиняющее страдания обеим сторонам, скоро закончится, а наступивший мир будет "прочным и справедливым".