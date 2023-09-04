Еще один президент вызвался стать посредником по Украине. Получится ли у него?

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4 сентября прошли переговоры российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Центральными темами стали вопросы двустороннего сотрудничество, и, как сообщает ряд изданий, вопрос зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила 17 июля. Одной из самых обсуждаемых тем относительно переговоров двух глав государств стало то, что Эрдоган предложил стать посредником в урегулировании мирного процесса на Украине. Pravda.Ru разбирается с экспертами в том, может ли участие Анкары повлиять на ход конфликта.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Заявление Эрдогана

«Мы ранее выступали в качестве страны-хозяйки прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы, как прежде, готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника», — сказал турецкий глава.

В свою очередь, его российский коллега Владимир Путин поблагодарил Эрдогана за сделанные усилия по урегулированию конфликта на Украине и, отвечая на это предложение, заметил, что Москва никогда не отказывалась от посредников для разрешения ситуации на Украине.

О том, что Эрдоган намерен сделать подобное заявление, 4 сентября утром сообщила турецкая газета Milliyet. Такая информация была предоставлена изданием на основании неназванных источников из правительства.

"Подчеркнув важность установления прочного мира и стабильности в регионе, Эрдоган заявит, что он готов взять на себя роль посредника и предоставить всяческую поддержку, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между враждующими сторонами", — говорилось в публикации.

Позиция России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя Lenta.ru подобное предложение турецкой стороны, отверг такую идею.

"В ходе переговоров будет затронута и международная повестка, и возможность создания новой зерновой сделки, потому что о продлении речи не идет. У нас много совместных проектов, та же атомная станция, у нас турецкий поток функционирует, создание газового хаба. В том числе Эрдоган заявлял, что хочет стать посредником по урегулировании отношений Украины и России. Что касается этой последней идеи, она нам не подойдет. Любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем", — объяснил свою позицию сенатор.

Неудавшаяся попытка мирного соглашения

Россия и Украина уже предпринимали попытки проведения мирных переговоров, в том числе при участии Турции. Так, попытка России провести мирные переговоры с Киевом была предпринята почти сразу же после начала специальной военной операции (СВО). Так, в начале февраля эти переговоры были начаты по просьбе украинской стороны и продлились до середины апреля. Два очных раунда прошли в Белоруссии, а один — в Турции. Общение по видеосвязи было ежедневным.

Российская сторона в рамках переговоров поднимала следующие вопросы: статус Украины как нейтральной, внеблоковой и безъядерной страны, новые территориальные реалии, обязательства Киева по демилитаризации и денацификации, недискриминации русскоязычного населения и нацменьшинств, восстановлению официального статуса русского языка, была подготовка составить договор об урегулировании ситуации.

В рамках этого договора Россия была готова предоставить Украине гарантии безопасности. Всего было около 20 проектов договора, однако вариант, направленный Украине 15 апреля, так и остался без ответа.

Скрытая мотивация

Политолог, востоковед Аждар Куртов рассказал, что за намерением Эрдогана стать посредником по мирным переговорам России и Украины могут стоять и собственные политические амбиции турецкого президента.

"Посредничество предполагает отсутствие личной заинтересованности в поддержке одной из сторон конфликта каким-либо образом. Можно ли такое сказать о турецком лидере? Думаю, нет. Ведь вы все были свидетелями демонстрации и поставок вооружений Киеву, что, конечно, турецкая сторона не могла не расценивать как вызов России и одностороннюю поддержку именно в военных действиях, именно продолжение конфликта одной из сторон. Кроме того, Турция неоднократно на протяжении постсоветской истории делала заявления о том, что у нее есть пусть неафишированные публично, но все-таки претензии на Крым как на историческую часть Османской империи, а, значит, и Турции, а вовсе не Украины и вовсе не России", — сказал Куртов.

Более того, политолог не исключил, что Эрдоган может быть заинтересован в продолжении российско-украинского конфликта.