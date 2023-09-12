Путин: результатов у украинского контрнаступления нет, но есть огромные потери

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев так и не добился результатов своим контрнаступлением, потеряв при этом 71,5 тысяч своих военных. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

Фото: wikimedia.org

"Потери (ВСУ — Прим. ред.) большие — 543 танка уже. По бронемашинам разных классов — почти 18 тыс. Поэтому создается впечатление, что их западные кураторы толкают по-максимуму отгрызть — извините за моветон — то, что они смогут", — отметил Путин.

Президент считает, что Киев согласится сесть за стол переговоров, когда у него практически не останется ресурсов. Путин добавил, что если в США поймут, что переговоры нужны, им придётся отменить указ Владимира Зеленского о запрете на проведение переговоров с РФ.

Ранее Зеленский напомнил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления, добавив, что "хэппи-энда" у него не будет.