Российский лидер Владимир Путин сообщил, что прекращение военных действий на Украине пока невозможно по той причине, что Киев проводит наступательные действия.
Глава государства признал, что со стороны такое решение было бы странным и нелогичным. Соответствующее заявление было сделано им в ходе пленарной сессии ВЭФ.
"Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "а мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение — все, конечная цель — ничто. Это плохая теория", — сказал Путин.
Президент добавил, что российские военные, находящиеся в зоне СВО, знают, что им есть, кого защищать — своих соотечественников.
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