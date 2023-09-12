Путин: прекращение военных действий на Украине невозможно, пока Киев пытается наступать

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Российский лидер Владимир Путин сообщил, что прекращение военных действий на Украине пока невозможно по той причине, что Киев проводит наступательные действия.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Глава государства признал, что со стороны такое решение было бы странным и нелогичным. Соответствующее заявление было сделано им в ходе пленарной сессии ВЭФ.

"Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "а мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение — все, конечная цель — ничто. Это плохая теория", — сказал Путин.

Президент добавил, что российские военные, находящиеся в зоне СВО, знают, что им есть, кого защищать — своих соотечественников.