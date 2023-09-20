ООН откровенно намекает президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему пора бы уже смириться. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.
На это указывает то, что глава киевского режима, который не раз заявлял о невозможности переговоров с РФ, впервые с начала спецоперации окажется на заседании за одним столом с российскими официальными лицами, отметил эксперт.
Ранее Зеленский устроил шоу на эскалаторе в штаб-квартире ООН.
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