Баширов: ООН откровенно намекает Зеленскому, что пора бы смириться

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ООН откровенно намекает президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему пора бы уже смириться. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

На это указывает то, что глава киевского режима, который не раз заявлял о невозможности переговоров с РФ, впервые с начала спецоперации окажется на заседании за одним столом с российскими официальными лицами, отметил эксперт.

Ранее Зеленский устроил шоу на эскалаторе в штаб-квартире ООН.