Владимир Зеленский устроил шоу на эскалаторе в штаб-квартире ООН

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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в США, где намерен выступить с трибуны Генассамблеи организации, и устроил шоу. В Сети появилось видео с украинской делегацией.

Фото: CreativeCommons

Президент Украины на кадрах в своём привычном одеянии цвета хаки и его свита в том же милитари-стиле бодро заходят в здание. Зеленский решает подняться на этаж выше по эскалатору. И по пути с кем-то успевает побрататься с "параллельной линии".

Отметим, что попутчик по эскалатору не президент США Джо Байден, который также прибыл в штаб-квартиру. Сопровождающие не дали американскому лидеру ступить на ступеньки, чтобы лишний раз не рисковать, а провели его сразу в зал.