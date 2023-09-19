Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в США, где намерен выступить с трибуны Генассамблеи организации, и устроил шоу. В Сети появилось видео с украинской делегацией.
Президент Украины на кадрах в своём привычном одеянии цвета хаки и его свита в том же милитари-стиле бодро заходят в здание. Зеленский решает подняться на этаж выше по эскалатору. И по пути с кем-то успевает побрататься с "параллельной линии".
Отметим, что попутчик по эскалатору не президент США Джо Байден, который также прибыл в штаб-квартиру. Сопровождающие не дали американскому лидеру ступить на ступеньки, чтобы лишний раз не рисковать, а провели его сразу в зал.
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