Эксперт Кофман: в мае Блинкен соврал о наличии у ВСУ всех средств для наступления

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В мае 2023 года руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен распространял ложные сведения о том, что у Киева имеются все средства для начала успешного контрнаступления.

Фото: Openverse

По словам аналитика Центра военно-морских исследований США Майкла Кофмана, на самом деле украинские войска были вынуждены начать контрнаступление только с теми вооружениями, которые им смогли предоставить в нынешних политических условиях.

Как напомнил специалист, Киев постоянно откладывал наступательную операцию. В итоге её результаты не оправдали надежд западных лидеров, уточнил аналитик.

"Конечно, это была неправда: не было у ВСУ всего необходимого", — отметил Кофман в интервью Spiegel, комментируя слова Блинкена о наличии у Киева всех средств для проведения атак.

Он подчеркнул: солдатам ВСУ, прошедшим подготовку на Западе, практически не понадобились полученные навыки в ходе реальных боевых действий.

Ранее Блинкен заявил, что США разрешают ВСУ самостоятельно выбирать цели для ударов из западного оружия.