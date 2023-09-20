В мае 2023 года руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен распространял ложные сведения о том, что у Киева имеются все средства для начала успешного контрнаступления.
По словам аналитика Центра военно-морских исследований США Майкла Кофмана, на самом деле украинские войска были вынуждены начать контрнаступление только с теми вооружениями, которые им смогли предоставить в нынешних политических условиях.
Как напомнил специалист, Киев постоянно откладывал наступательную операцию. В итоге её результаты не оправдали надежд западных лидеров, уточнил аналитик.
"Конечно, это была неправда: не было у ВСУ всего необходимого", — отметил Кофман в интервью Spiegel, комментируя слова Блинкена о наличии у Киева всех средств для проведения атак.
Он подчеркнул: солдатам ВСУ, прошедшим подготовку на Западе, практически не понадобились полученные навыки в ходе реальных боевых действий.
Ранее Блинкен заявил, что США разрешают ВСУ самостоятельно выбирать цели для ударов из западного оружия.
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