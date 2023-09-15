Энтони Блинкен: выбор целей для передаваемого США оружия остаётся за Украиной

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США оставляют за Украиной право выбора целей для поставляемого им оружия. Однако США не поощряют его использование для ударов вглубь территории России.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Блинкен подчеркнул, что решение о том, как использовать системы вооружений, лежит на украинской стороне.

"Любая система, которая обсуждается, в том числе в прессе, вероятно, находится на стадии рассмотрения", — передаёт РИА Новости слова главы Госдепа.

Таким образом, США оставляют Украине право решать, как использовать поставляемое оружие, но не поддерживают его использование внутри России.

"Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам", — сказал он.