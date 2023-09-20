Встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына стала намёком южнокорейский властям, что пора прекращать поддерживать Украину.
Такое заявление сделал профессор сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков в интервью местным журналистам.
"Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий", — цитирует эксперта Korea Times.
Предложением плотно сотрудничать с Пхеньяном в ядерной сфере российский лидер дал понять Сеулу, что придётся заплатить большую цену за помощь Киеву.
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