Вслед за появлением в зоне спецоперации военнослужащих из Северной Кореи на Украину хлынут "добровольцы" НАТО, уверен политолог Сергей Марков.
Среди возможных тем для обсуждения на встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына называют не только поставки северокорейских снарядов для ВС РФ, но и отправку солдат на помощь российским военным.
"С одной стороны, например, 100 тысяч корейских "добровольцев", могут и переломить военную ситуацию в пользу России. С другой стороны, и российские и украинские и польские военные, которые уже участвуют больше года в военных действиях, очень опытны в современной войне. А корейских военных же мы должны сначала научить воевать", — отметил политолог в своём Telegram-канале.
К тому же, добавил он, подобное "пополнение" может спровоцировать Североатлантический альянс.
"Если корейские "добровольцы" в составе нескольких дивизий или даже одной-двух армий примут участие в боевых действиях, это открывает участие в боевых действиях дивизий "добровольцев" из стран НАТО. И в значительно больших масштабах", — предупредил Марков.
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