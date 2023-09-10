Риттер: ВСУ ждет крах после отчаянного манёвра в Запорожской области

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Украинское командование собирает все резервы для последнего отчаянно рывка под Работино в Запорожской области, заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

Фото: Openverse

ВС России готовы к этому манёвру, потому украинцы будут разбиты, добавил он.

"Украинская армия находится на грани краха. Последние резервы, фольксштурм, старых, молодых, слабых, с недостаточной подготовкой, без знания тактики, без знания техники бросают в бой наугад", — рассказал Риттер в беседе с автором YouTube-канала Gegenpol.

Русская армия, пояснил военный эксперт, наоборот, великолепно обучена и имеет различное отношение, а значит без труда отобьёт последнюю атаку ВСУ.

"Украинцам больше нечего выставить", — резюмировал Риттер.