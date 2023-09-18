Кизеветтер: ФРГ в ближайшие дни может решиться на передачу ракет Taurus ВСУ

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Берлин в ближайшее время может решиться на передачу ракет Taurus украинской армии. Об этом заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

Фото: Openverse

Он спрогнозировал утверждение "определённых нововведений" на встрече в Рамштайне, которая пройдёт во вторник, 19 сентября.

"Я твёрдо убеждён, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят", — приводит NTV комментарий Кизеветтера.

Депутат также назвал крылатые ракеты Taurus "нежным оружием", которое может наносить сокрушительные удары по линиям снабжения.

Ранее руководитель оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует поставки Taurus на Украину. Она сочла такое поведение безответственным и призвала как можно скорее передать дальнобойные ракеты Киеву.