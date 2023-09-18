Берлин в ближайшее время может решиться на передачу ракет Taurus украинской армии. Об этом заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.
Он спрогнозировал утверждение "определённых нововведений" на встрече в Рамштайне, которая пройдёт во вторник, 19 сентября.
"Я твёрдо убеждён, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят", — приводит NTV комментарий Кизеветтера.
Депутат также назвал крылатые ракеты Taurus "нежным оружием", которое может наносить сокрушительные удары по линиям снабжения.
Ранее руководитель оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует поставки Taurus на Украину. Она сочла такое поведение безответственным и призвала как можно скорее передать дальнобойные ракеты Киеву.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.