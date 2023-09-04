Штрак-Циммерман: Шольц блокирует поставки дальнобойных ракет Taurus Украине

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Руководитель оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в блокировании поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину.

Фото: openverse.org

По её словам, Шольц пока не планирует передавать эти вооружения Киеву. Депутат заявила, что искренне не понимает, чего ждёт канцлер.

"Он один блокирует это решение внутри коалиции", — подчеркнула Штрак-Циммерман в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Политик назвала поведение Шольца безответственным.

Ранее депутат бундестага Йоханнес Арльт напомнил, что ракеты Taurus способны преодолевать расстояние до 500 километров. Как пояснил парламентарий, Киев может использовать их для ударов по российской территории. Такой сценарий является неприемлемым, считает немецкий политик.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.