Парламентарий Бундестага от правящей в стране СДПГ Йоханнес Арльт выступил с заявлением, в котором предостерёг от нанесения ударов по территории России крылатыми ракетами Taurus немецкого производства, сообщают корреспонденты Zeit.
Арльт акцентировал внимание на том, что ракеты Taurus обладают способностью достигать целей на расстояниях до 500 километров.
"Поэтому их можно использовать для ударов по объектам на территории РФ, — пояснил немецкий политик. — Я действительно не считаю это приемлемым".
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.