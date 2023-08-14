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Депутат Бундестага от СДПГ Йоханнес Арльт предостерёг от ударов ракетами Taurus по России

0:34
Мир

Парламентарий Бундестага от правящей в стране СДПГ Йоханнес Арльт выступил с заявлением, в котором предостерёг от нанесения ударов по территории России крылатыми ракетами Taurus немецкого производства, сообщают корреспонденты Zeit.

Депутат Бундестага от СДПГ Йоханнес Арльт предостерёг от ударов ракетами Taurus по России
Фото: topcor.ru

Арльт акцентировал внимание на том, что ракеты Taurus обладают способностью достигать целей на расстояниях до 500 километров.

"Поэтому их можно использовать для ударов по объектам на территории РФ, — пояснил немецкий политик. — Я действительно не считаю это приемлемым".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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