WSJ: власти Украины пытаются найти деньги для продолжения боевых действий

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Украинское руководство пытается найти деньги, чтобы ВСУ могли продолжать боевые действия. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

Фото: Openverse

По информации газеты, сейчас власти Украины обращаются к компилятивному подходу, позволяющему увеличить военные расходы на 50%. Отмечается, что Киев продаёт различным компаниям и "частникам" военные облигации, реструктуризирует долги и просит другие страны оказать поддержку ВСУ.

Как пояснил представитель брокерской компании ICU Виталий Ваврищук, Украина столкнулась с бюджетным дефицитом. Если Киев не устранит его, финансирование боёв станет невозможным, уточнил эксперт.

"Украина ищет деньги, поскольку боевые действия истощают казну", — сказано в публикации.

Ваврищук добавил, что его компания запустит программу онлайн-поддержки гособлигаций Украины. Их будут предлагать "частникам" за рубежом. В статье также подчёркивается, что украинское правительство намерено получить финансирование от посредников.

Ранее разведчик украинской армии Александр Солонько назвал грядущие дожди и холодную погоду "следующим врагом" ВСУ на поле боя.