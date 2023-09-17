Осенние ливни и первые заморозки станут следующим серьёзным врагом ВСУ и не дадут украинским войскам прорвать оборону Вооруженных сил России.
Об этом американским журналистам рассказал разведчик армии Украины Александр Солонько. Он пояснил, что распутица сильно осложнит передвижение военной техники, а потому ВСУ будут вынуждены отказаться от продолжения контрнаступления.
"Следующий враг Украины на поле боя: плохая погода", — цитирует украинского военнослужащего The Wall Street Journal.
Сейчас, добавил Солонько, подразделения ВСУ уже начали подготовку к зиме, стремясь занять позиции, где возможна организация тёплых расположений для личного состава.
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