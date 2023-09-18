Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, может ли конфликт на Украине быть окончен путём передачи территорий. Об этом киевского лидера спросила ведущая американского телеканала СBS News.
Журналистка поинтересовалась, готов ли Киев отказаться от части территорий ради мира.
"Нет", — однозначно заявил Зеленский.
Также он дал понять, что контрнаступление ВСУ, которое началось ещё три с половиной месяца назад, будет продолжено и осенью, когда погода ухудшится.
"Нам нужно двигаться вперёд. Забудьте о погоде и тому подобном", — заключил украинский президент.
Ранее бывший агент ЦРУ заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ.
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