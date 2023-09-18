Зеленский исключил окончание конфликта на Украине путём передачи части территорий России

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, может ли конфликт на Украине быть окончен путём передачи территорий. Об этом киевского лидера спросила ведущая американского телеканала СBS News.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Журналистка поинтересовалась, готов ли Киев отказаться от части территорий ради мира.

"Нет", — однозначно заявил Зеленский.

Также он дал понять, что контрнаступление ВСУ, которое началось ещё три с половиной месяца назад, будет продолжено и осенью, когда погода ухудшится.

"Нам нужно двигаться вперёд. Забудьте о погоде и тому подобном", — заключил украинский президент.

Ранее бывший агент ЦРУ заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ.