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Зеленский исключил окончание конфликта на Украине путём передачи части территорий России

0:49
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, может ли конфликт на Украине быть окончен путём передачи территорий. Об этом киевского лидера спросила ведущая американского телеканала СBS News.

Зеленский исключил окончание конфликта на Украине путём передачи части территорий России
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Журналистка поинтересовалась, готов ли Киев отказаться от части территорий ради мира.

"Нет", — однозначно заявил Зеленский.

Также он дал понять, что контрнаступление ВСУ, которое началось ещё три с половиной месяца назад, будет продолжено и осенью, когда погода ухудшится.

"Нам нужно двигаться вперёд. Забудьте о погоде и тому подобном", — заключил украинский президент.

Ранее бывший агент ЦРУ заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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