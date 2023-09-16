Из-за череды неудач ВСУ Североатлантический альянс может ввести войска на Украину. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.
Аналитик отметил, что Украина терпит серьёзное поражение. По его словам, вопрос только в том, решится ли ещё до полного разгрома Киева НАТО на ввод своих войск в страну.
Этот вариант развития событий допускают в Вашингтоне, добавил эксперт.
Ещё один способ компенсировать провал ВСУ, передать им ракеты ATACMS, способные нанести удар на расстоянии 300 километров, заключил он.
Ранее под Запорожьем нашли тело британского наёмника ВСУ, создавшего подразделение "Тёмные ангелы".
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