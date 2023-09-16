Тело британского наёмника ВСУ Дэниела Берка, предположительно, нашли под городом Запорожье. Об этом сообщает газета Times.
Украинская полиция в ходе розыска Берка, который пропал в прошлом месяце, обнаружила в одном из населённых пунктов, подконтрольных Киеву, тело некоего мужчины, пишет издание.
Автор статьи отметил, что сейчас устанавливается личность погибшего.
Ранее сообщалось, что британский наёмник Берк создал подразделение ВСУ "Тёмные ангелы". В середине августа он пропал без вести.
Несколько дней назад на Украине нашли в пруду со связанными за спиной руками тело ещё одного наёмника из Британии Джордана Чедвика. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены.
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