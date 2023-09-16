Польские власти недавно объявили тендер на разработку заграждения, оснащенного электронными системами слежения, вдоль границы с Беларусью, в частности вдоль реки Буг. Это заявление было сделано во время пресс-конференции Мариушем Каминским, главой Министерства внутренних дел республики.
"Пограничная служба официально инициировала тендер на строительство электронного заграждения протяженностью 172 километра вдоль реки Буг" — заявил Камински.
Он также отметил, что все заинтересованные компании могут подать свои заявки на участие до 22 сентября, и ожидается, что тендерный процесс завершится в середине ноября, а строительство планируется начать в течение этого года.
До этого Мацей Вонсик, заместитель министра внутренних дел, указывал, что Польша близится к завершению строительства аналогичного заграждения с электронными системами слежения вдоль границы с Калининградской областью. Мотивацией, стоящей за решением Варшавы установить такой барьер, стало открытие Россией аэропорта Калининградской области для рейсов с Ближнего Востока и Северной Африки, что вызвало опасения по поводу потенциального миграционного давления.
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