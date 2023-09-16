Полковник Макгрегор заявил о новой тактике дальних атак ВСУ: "Это очень опасно"

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Вооружённые силы Украины больше не стараются вытеснять российские подразделения, а предпочитают наносить дальнобойные удары западными ракетами.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Такое наблюдение озвучил советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном.

По словам американского военного эксперта, для своих дальних атак ВСУ пользуются разведданными Североатлантического альянса.

"Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно", — отметил Макгрегор.

После смены украинцами тактики для Москвы стало очевидно, добавил он, что НАТО непосредственно вовлечено в конфликт, а значит Россия будет заканчивать спецоперацию исключительно военным путём.

Ранее аналитик из США отметил, что в поставках американского оружия для Киева появляются всё более опасные виды вооружений.