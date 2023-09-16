Вооружённые силы Украины больше не стараются вытеснять российские подразделения, а предпочитают наносить дальнобойные удары западными ракетами.
Такое наблюдение озвучил советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном.
По словам американского военного эксперта, для своих дальних атак ВСУ пользуются разведданными Североатлантического альянса.
"Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно", — отметил Макгрегор.
После смены украинцами тактики для Москвы стало очевидно, добавил он, что НАТО непосредственно вовлечено в конфликт, а значит Россия будет заканчивать спецоперацию исключительно военным путём.
Ранее аналитик из США отметил, что в поставках американского оружия для Киева появляются всё более опасные виды вооружений.
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