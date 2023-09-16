Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США вооружают Украину все более опасными снарядами

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В каждой новой поставке американского оружия для Украины Киев получает всё более опасные боеприпасы, рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Фото: wikimedia.org

Отчасти, пояснил он, в этом виноваты пустеющие склады Пентагона, где быстро кончились 155-миллиметровые снаряды для ствольной артиллерии и Вашингтону пришлось снабжать ВСУ кассетными боеприпасами.

"А что происходит сейчас? Мы даем им снаряды с обеднённым ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?" — задался военный эксперт вопросом в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.

Макговерн подчеркнул, что простые американцы не выходят улицы протестовать против подобных опрометчивых шагов Белого дома, так как не имеют правдивой информации о происходящем в зоне российско-украинского конфликта.