В каждой новой поставке американского оружия для Украины Киев получает всё более опасные боеприпасы, рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Отчасти, пояснил он, в этом виноваты пустеющие склады Пентагона, где быстро кончились 155-миллиметровые снаряды для ствольной артиллерии и Вашингтону пришлось снабжать ВСУ кассетными боеприпасами.
"А что происходит сейчас? Мы даем им снаряды с обеднённым ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?" — задался военный эксперт вопросом в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.
Макговерн подчеркнул, что простые американцы не выходят улицы протестовать против подобных опрометчивых шагов Белого дома, так как не имеют правдивой информации о происходящем в зоне российско-украинского конфликта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать угнавшего российский военный вертолёт Ми-8 на Украину пилота Максима Кузьминова исчезла для близких ещё в начале года. Маршрут её отхода удалось выяснить.