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Шеремет пообещал Западу "жесточайший ответ" на удары по Крыму ракетами НАТО

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Мир

Украинские власти не собираются сдерживать данное Западу обещание не применять натовское вооружение для ударов по территории России.

Шеремет пообещал Западу "жесточайший ответ" на удары по Крыму ракетами НАТО
Фото: Openverse

Североатлантический альянс должен нести ответственность за агрессивные действия Владимира Зеленского, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Мы видим, что Запад не контролирует безумца Зеленского. Страны, чьи ракеты применяются украинскими террористами для ударов по Крыму, стоит признать стороной военного конфликта. Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию", — пояснил он интервью РИА Новости.

В НАТО должны осознавать, добавил парламентарий, что агрессивные выходки в адрес России не останутся безнаказанными.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 16 октября два беспилотника ВСУ были сбиты над Калужской и Тверской областями.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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