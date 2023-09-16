Ночью 16 октября украинские боевики вновь пытались атаковать территорию Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что террористическая атака осуществлялась беспилотными летательными аппаратами самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", — гласит сообщение в официальном канале Минобороны.
Ранее американский обозреватель назвал неприкрытой угрозой слова на Владимира Зеленского о непредсказуемой реакции миллионов украинских беженцев на Западе, если Европа решит уменьшить военную и финансовую поддержку Киева.
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