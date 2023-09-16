Минобороны РФ: два украинских БПЛА сбиты над Калужской и Тверской областями

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью 16 октября украинские боевики вновь пытались атаковать территорию Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фото: https://t.me/bazabazon/20694

В ведомстве уточнили, что террористическая атака осуществлялась беспилотными летательными аппаратами самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", — гласит сообщение в официальном канале Минобороны.

Ранее американский обозреватель назвал неприкрытой угрозой слова на Владимира Зеленского о непредсказуемой реакции миллионов украинских беженцев на Западе, если Европа решит уменьшить военную и финансовую поддержку Киева.

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