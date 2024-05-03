Тайны кошачьих прогулок: что они действительно делают на улице?

Что делают кошки, когда выходят из дома?

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, привыкшие к свободе на улице, обычно находят в этом удовольствие. Многие из них с нетерпением ожидают момента, когда можно будет выскользнуть из дома.

Фото: flickr. com by Rosana Prada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вопрос о том, стоит ли давать кошкам гулять на свежем воздухе, вызывает много дискуссий. Позиции разнятся: некоторые категорически против, другие же поддерживают идею таких прогулок.

Большую роль играет место вашего проживания — для многих кошек безопаснее оставаться в доме или выходить на улицу в сопровождении человека.

Кошки делятся на тех, кто уходит далеко от дома, и тех, кто ограничивается своим или соседним двором. Некоторые из них способны преодолевать десятки километров за день, в то время как другие предпочитают оставаться поближе к дому.

Большую часть времени на улице кошки уделяют патрулированию территории. Это включает в себя метку каждого куста, царапание заборов и деревьев, трение о стены. Когда кошка находит следы других кошек, она тщательно исследует их, а затем может оставить ответное сообщение.

Кошки на улице часто охотятся. Даже если они сыты и вы старались объяснить им, что охота — это негуманно, инстинкты берут верх. Возможность поймать мышь, стрекозу или птицу привлекает их, независимо от их обычной домашней жизни.