Тайны кошачьих прогулок: что они действительно делают на улице?

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Что делают кошки, когда выходят из дома?

1:24
Зоосфера » Кошки

Кошки, привыкшие к свободе на улице, обычно находят в этом удовольствие. Многие из них с нетерпением ожидают момента, когда можно будет выскользнуть из дома.

Что делают кошки, когда выходят из дома?
Фото: flickr. com by Rosana Prada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вопрос о том, стоит ли давать кошкам гулять на свежем воздухе, вызывает много дискуссий. Позиции разнятся: некоторые категорически против, другие же поддерживают идею таких прогулок.

Большую роль играет место вашего проживания — для многих кошек безопаснее оставаться в доме или выходить на улицу в сопровождении человека.

Кошки делятся на тех, кто уходит далеко от дома, и тех, кто ограничивается своим или соседним двором. Некоторые из них способны преодолевать десятки километров за день, в то время как другие предпочитают оставаться поближе к дому.

Большую часть времени на улице кошки уделяют патрулированию территории. Это включает в себя метку каждого куста, царапание заборов и деревьев, трение о стены. Когда кошка находит следы других кошек, она тщательно исследует их, а затем может оставить ответное сообщение.

Кошки на улице часто охотятся. Даже если они сыты и вы старались объяснить им, что охота — это негуманно, инстинкты берут верх. Возможность поймать мышь, стрекозу или птицу привлекает их, независимо от их обычной домашней жизни. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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