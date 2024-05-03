ПП-лепёшки из конжаковой, миндальной и кокосовой муки: готовим полезное буррито
Готовим лепёшки из конжаковой муки для полезного буррито
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Приготовьте лепёшки из конжаковой муки для самого полезного буррито.
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z ... is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Конжаковая мука содержит мало углеводов и калорий, кроме того, имеет ряд преимуществ для здоровья. Её часто используют при приготовлении соусов, супов и выпечки.
Ингредиенты
- 4 яйца
- 1 стакан воды
- 1 стакан миндальной муки
- 1/2 стакана кокосовой муки
- 3 столовые ложки конжаковой муки
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка соли
Приготовление
- Вскипятите воду.
- В миске смешайте миндальную и кокосовую муку с конжаковой мукой и солью.
- Разбейте в миску все яйца и добавьте оливковое масло. Перемешайте до однородного состояния.
- Налейте в миску горячую воду. Продолжайте перемешивать, пока не образуется лёгкое тесто.
- Накройте тесто, дайте остыть в течение нескольких часов. Разделите тесто на 12 частей. Каждую скатайте в шарик. Раскатайте в лепёшки.
- Нагрейте сковороду и обжарьте каждую лепёшку с двух сторон, пока края не подрумянятся.
- Выложите сверху мясо и нашинкованные овощи и подавайте.
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