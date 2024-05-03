ПП-лепёшки из конжаковой, миндальной и кокосовой муки: готовим полезное буррито

Готовим лепёшки из конжаковой муки для полезного буррито

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте лепёшки из конжаковой муки для самого полезного буррито.

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Конжаковая мука содержит мало углеводов и калорий, кроме того, имеет ряд преимуществ для здоровья. Её часто используют при приготовлении соусов, супов и выпечки.

Ингредиенты

4 яйца

1 стакан воды

1 стакан миндальной муки

1/2 стакана кокосовой муки

3 столовые ложки конжаковой муки

2 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка соли

Приготовление

Вскипятите воду. В миске смешайте миндальную и кокосовую муку с конжаковой мукой и солью. Разбейте в миску все яйца и добавьте оливковое масло. Перемешайте до однородного состояния. Налейте в миску горячую воду. Продолжайте перемешивать, пока не образуется лёгкое тесто. Накройте тесто, дайте остыть в течение нескольких часов. Разделите тесто на 12 частей. Каждую скатайте в шарик. Раскатайте в лепёшки. Нагрейте сковороду и обжарьте каждую лепёшку с двух сторон, пока края не подрумянятся. Выложите сверху мясо и нашинкованные овощи и подавайте.