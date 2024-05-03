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Этот удивительный кустарник с оригинальными соцветиями впечатляет своим декоративным видом круглый год

Почему стоит посадить лоропеталум

1:35
Садоводство » Цветы

Чем глубже вы погружаетесь в мир растений, тем чаще открываете для себя новые, удивительные экземпляры, которые не встретишь в каждом саду. Этот кустарник удивит вас своим ярким и долгим цветением, а также привлекательной листвой, привлекательной даже в холодное время года. Речь о лоропеталуме. Он также известен как ремнелепестник или дерево шёлковых лент.

Почему стоит посадить лоропеталум
Фото: commons.wikimedia.org by 松岡明芳 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот удивительный кустарник с оригинальными соцветиями, напоминающими яркие ленты, впечатляет своим декоративным видом круглый год. Лоропеталум обладает насыщенной окраской листвы, которую не сбрасывает зимой. Листья обычно имеют тёмно-пурпурный оттенок, но есть и сорта с ярко-зеленой листвой.

Первые соцветия появляются в апреле, а затем регулярно раскрываются в течение всего лета и осени, иногда даже до середины октября. В тёплом климате он может цвести круглый год.

Лоропеталум также привлекает внимание своими паукообразными цветами и сладковатым ароматом. Есть разнообразие цветов, включая красные и белые оттенки. Эти растения обычно не требуют особого ухода и могут украсить ваш сад или интерьер круглый год.

Хотя лоропеталум считается зимостойким, в некоторых климатических условиях рекомендуется прикрывать его на зиму. Тем не менее, его выдающаяся декоративность и неприхотливость делают его популярным выбором для садов и интерьеров.

Обзор 📽️Магнолия Грандифлора. Эвкалипт серебристый. Лоропеталум красный. Витекс или Авраамого дерево
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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