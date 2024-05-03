Секреты стиля: как подобрать одежду для невысокого роста

Стилист Симонова поделилась советами по выбору одежды для людей с невысоким ростом

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист и имидж-тренер Ольга Симонова поделилась советами о том, как сделать силуэт стройнее и выше, используя правильный выбор одежды и цветовую гамму.

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Невысокий рост, по ее словам, может создавать иллюзию непропорциональности и лишнего веса, которые можно скорректировать с помощью определенных моделей одежды, таких как джинсы, брюки и юбки с высокой посадкой. Кроме того, цветовая вертикаль в образе, где используются близкие по оттенкам цвета, поможет создать визуальную единственность и избежать разделения фигуры на части.

Симонова также советует обнажать "точки красоты", такие как щиколотки и ключицы, чтобы придать образу легкость и изящество, что визуально сделает фигуру более стройной и высокой, как сообщает как сообщает Москва 24.